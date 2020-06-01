Роспотребнадзор назвал безопасную дозу сахара для детей

Детям до трех лет сахар давать не рекомендуется, детям от 3 до 10 лет можно давать не более трех чайных ложек в день, желательно, чтобы ребенок получал сахар из фруктов, а не из конфет и печенья, сообщает Роспотребнадзор.

Рекомендации опубликованы в Международный день защиты детей, отмечаемый 1 июня.

«Для детей в возрасте от 10 до 18 лет можно давать не более шести чайных ложек; в возрасте от 3 до 10 лет – не более трех; а в возрасте до трех лет – не давать сахара совсем», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы ведомства. Там уточняется, что в одной чайной ложке содержится 4 грамма сахара.

Лучше всего получать сахар из овощей, фруктов, сухофруктов, а такие сладости, как конфеты и печенье, следует ограничить, отметили в пресс-службе.



«Позаботьтесь о здоровье своих детей. Ограничивайте их доступ к десертам и конфетам. В День защиты детей Роспотребнадзор напоминает, что здоровье ребенка, впрочем как и взрослого, во многом зависит от рациона питания», – подчеркивается в сообщении.

Напомним, в апреле Роспотребнадзор дал совет по питанию в условиях самоизоляции.