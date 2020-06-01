Экономист спрогнозировал превращение Москвы в скопление поселков

Шведский экономист и футуролог Челль Нордстрем считает, что в ближайшие десятилетия самые развитые 600 городов мира, в том числе Москва, Шанхай и Лондон, будут обеспечивать около 80% всей экономики. При этом сами города децентрализуются и будут напоминать скопление «поселков».

«Уже сейчас многие мегаполисы при всех своих урбанистических пейзажах не являются прежними городами – они начинают расползаться на отдельные районы, внутри которых люди живут своей жизнью», – отметил экономист в комментарии РБК.

Он сравнил такие поселки с университетскими городками внутри больших городов, где живут и работают люди, связанные с наукой и образованием. Нордстрем предположил, что сейчас образу такого будущего больше всего соответствует Кремниевая долина или израильский город Реховот, где расположены несколько университетов.

«Такие поселки начнут возникать и в других крупных городах. Скажем, Шанхай превратится в россыпь примерно из 150 небольших городков», – полагает экономист.

Челль Нордстрем широко известен как автор бестселлеров«Бизнес в стиле фанк» и «Караоке-капитализм» (обе книги переведены на десятки языков). Был советником и консультантом в правительстве Великобритании, а также во многих корпорациях (Pharmacia, Ericsson, Volvo, Procordia, Gambro и т. п.).