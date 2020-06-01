В «Единой России» подвели первые итоги предварительного голосования

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев провел онлайн-совещание, в рамках которого подвел первые итоги предварительного голосования, длившегося с 25 по 31 мая полностью в электронном формате.

«Предварительное голосование успешно состоялось. Хочу искренне поблагодарить граждан, которые нашли время проголосовать. Сказать большое спасибо коллегам-однопартийцам, которые занимались организацией этой процедуры в крайне непростых условиях. Вы проделали большую работу, чтобы люди могли решить, кого «Единая Россия» должна выдвинуть на выборах в сентябре. Особые слова благодарности – нашим кандидатам, которые в этом году проявили большую активность», – сказал Медведев, слова которого приводятся на сайте ЕР.

Он подчеркнул, что из-за коронавируса процедура проходила дистанционно. Однако это не просто антикризисная мера – она соответствует мировым трендам публичной политики. При этом «Единая Россия» осталась верна принципам партийной демократии.

«Технологии дистанционного голосования на выборах в большинстве стран мира, в том числе в России, только проходят «обкатку». За год до того, как электронное голосование впервые использовалось на выборах в Мосгордуму, наша партия провела первое электронное предварительное голосование. Опыт оказался успешным, и мы смогли его развить до нынешних масштабов», – отметил Медведев.

При этом председатель ЕР подчеркнул, что электронное голосование укрепило лидерские позиции партии. По его словам, «негативные прогнозы оппонентов оказались ошибочными». «Много говорилось о том, что электронное голосование будет интересно только жителям крупных городов. Но цифры говорят, что большое количество проголосовавших – жители села», – сказал Медведев.

Он также отметил, что изменение формата предварительного голосования позволило партии сэкономить средства, которые в итоге были направлены на помощь гражданам и медикам в борьбе с пандемией коронавируса. Помимо этого, Медведев еще раз поблагодарил всех членов партии, которые пожертвовали свои месячные зарплаты на помощь регионам в сложившейся ситуации – напомним, «Единая Россия» собрала 560 млн рублей в виде взносов и благотворительных пожертвований.

Медведев отметил, что в ближайшее время нужно будет проанализировать всю информацию о предварительном голосовании, в том числе – о нарушениях. «Важно внимательно проанализировать всю информацию о нарушениях. Если потребуется – восстановить нарушенные права. Нельзя допустить, чтобы процедура была скомпрометирована какими-либо нюансами», – сказал председатель «Единой России».

Кроме того, он предложил оформить опыт проведения электронного предварительного голосования Единой России для всеобщего изучения. «Опыт, который накопила наша партия, является уникальным не только в масштабах нашей страны, но и в масштабах всей планеты, поскольку никто таким образом предварительное голосование не проводил. Попытки есть в разных странах, но в таких масштабах мы сделали это впервые», – резюмировал Медведев.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, в свою очередь, озвучил актуальную статистику предварительного голосования. Он напомнил, что в процедуре участвуют порядка 6 тыс. кандидатов. Средний конкурс – 4,8 человек на место, что выше показателя 2019 года (4,2 человека на место). 40% кандидатов – люди моложе 35 лет. Волонтерством в том или ином виде занимался каждый третий кандидат, еще 40% кандидатов – предприниматели.

«Предприниматели – люди с активной жизненной позицией, готовностью идти на риск, инициировать перемены. Они нуждаются в расширении своего политического представительства. Партия даёт им такую возможность», – сказал Турчак.

По состоянию на 21.00 31 мая в голосовании приняли участие почти 1 млн человек. Это без малого 5% от общего числа избирателей в России.