Пельш объяснил выбор России в качестве места жительства

Телеведущий Валдис Пельш заявил, что предпочитает жить в России из-за вариативности страны.

При этом он отметил, что в равной степени любит и Латвию, в которой появился на свет, и Россию.

«Это две прекрасные страны. Просто Россия вариативнее в плане совершенно удивительных мест. Мне очень интересно еще поездить по России», – рассказал Пельш в интервью «Вечерней Москве».

Телеведущий подчеркнул, что есть несколько точек, которые ему обязательно нужно «застолбить».

«Так что я здесь еще поживу», – заключил он.

Напомним, в декабре минувшего года СМИ сообщали, что Пельшу якобы провели операцию в одной из московских больниц, и он находится в ранимации. Однако директор Пельша опроверг появившиеся в СМИ сообщения об операции.