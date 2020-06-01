Пельш объяснил выбор России в качестве места жительства

Взгляд
1 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 08:17  |  vz.ru
Разделы

Российская экономика оказалась прочнее западной

В развитых странах ждут сильное снижение ВВП во втором кварталеФото: Андрей Гордеев/«Ведомости»/ТАСС
Оценка падения российской экономики в апреле позволяет сделать первые выводы о том, как наша страна справляется с коронакризисом. Как ни удивительно, но последствия для российского ВВП оказались меньше, чем для США, Франции или Германии. И хотя в минусе почти все отрасли, имеются и исключения. Кризис для некоторых оказался пресловутой возможностью для роста. Подробности...
Перейти а раздел…

Россия должна требовать инспекций биолабораторий США у своих границ

Пентагон создал сеть биолабораторий в восьми бывших республиках СССРФото: Gleb Garanich/Reuters
Москва и Тбилиси обменялись заявлениями, дающими надежду на решение проблемы Центра Лугара – биолаборатории, созданной в Грузии американскими военными. Тбилиси согласился показать ее российским ревизорам, но только если те приедут в составе «международной» делегации. Эксперты подозревают, что Грузия блефует и в последний момент пускать к себе россиян откажется. Как в таком случае должна действовать Россия? Подробности...
Перейти а раздел…

Дагестан спасают из каменного мешка с ковидом

Медики Дагестана спасают жизни прямо сейчасФото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости
Дагестан стал одним из наиболее пострадавших от коронавируса регионов России, и федеральному центру пришлось срочно помогать республике. При этом местные чиновники спорят друг с другом по поводу оценок масштабов заболеваемости. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД пообщался с возмутителями спокойствия в правительстве республики и в мэрии одного из крупнейших ее городов. Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем американцы жертвовали деньги на помощь Гитлеру

Крупнейшей неонацистской группой в США является Национал-социалистическое движениеФото: REUTERS/Peter Silva
Граждане США оказывали материальную поддержку Адольфу Гитлеру и Еве Браун с надеждой, что нацисты свергнут американское правительство и наладят производство атомного оружия конвейерным методом. Этот скандал, прогремев в 1950-х, вновь всплыл в СМИ и заставил многих задаться вопросом: откуда взялись сторонники нацизма в послевоенных Соединенных Штатах?  Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

Украинское небо становится площадкой для удара США по России

Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
Украина становится площадкой для развертывания американских наступательных вооружений. Даже если Украина не будет членом НАТО, возможности для этого есть, и шутки тут неуместны. Подробности...
Обсуждение: 51 комментарий

Это война, где не надо убивать

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Мы с Оксаной везли в реанимацию старика, которому стало плохо. Я не понимала, что происходит, и спросила Оксану, что с ним. Оксана резко ответила: «Умирает он, Аня». Подробности...
Обсуждение: 31 комментарий

Спасет ли Россия Европу в Ливии

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Россия не заинтересована в усилении своего военного присутствия на ливийской земле. Но в этом должна быть заинтересована Европа – ведь только российские военные смогут спасти Евросоюз от очередного поражения в конфликте с турками. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев
    Перейти а раздел…

    США ввели санкции против Китая

    В США вернулись погромы и бунты

    Газпрому не хватит газа для Китая

      Перейти а раздел…

      Илон Маск вернул США в пилотируемую космонавтику

      В субботу ракета-носитель Falcon-9 с кораблем Crew Dragon компании SpaceX стартовала с космодрома на мысе Канаверал. Запуск был осуществлен со второй попытки: в минувшую среду старт был отменен за 17 минут до расчетного времени из-за неблагоприятных погодных условий
      Подробности...

      Протестующие в США громят улицы и полицейские участки

      В Миннеаполисе четвертый день продолжаются массовые беспорядки после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. В городе введен режим чрезвычайного положения и направлено свыше 500 бойцов Национальной гвардии США. Массовые акции протеста проходят также в других городах Америки
      Подробности...

      В России отметили день пограничника

      28 мая исполнилось 102 года со дня основания в России пограничных войск. По этому случаю во многих городах страны бывшие военнослужащие устроили празднества. Не помешали даже введенные в стране санитарные меры
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

        «Koffer»: Инженерный стартап для любителей автопутешествий

        «Абат»: Дизайнерский стартап с кавказским характером

          Перейти а раздел…
          Вы проверите своего домашнего питомца на COVID после сообщений о заражении коронавирусом московской кошки?
          • Да

          • Нет

          • Уже проверил

          • У меня нет домашних животных

          Как вы планируете провести летний отдых в этом году?
          • Дома

          • На даче

          • Путешествуя по России

          • За границей, если будет такая возможность

          • Не планирую отдыхать этим летом

          Должна ли Россия вслед за США выйти из договора по открытому небу?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…

            Что такое «гаражная амнистия» и как зарегистрировать свой гараж?

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Дочь мэра Нью-Йорка арестована за участие в акции протеста
              Попова заявила о необходимости привить до осени от гриппа максимум россиянРоспотребнадзор решил не контролировать дистанцию в кинотеатрахВ Минздраве поддержали запрет продажи сигарет до 21 годаТрамп объявил движение «Антифа» террористической организацией
              Полиция в США атаковала российского журналистаРоссийский препарат от коронавируса решили не выпускать в свободную продажуПутин и иностранные лидеры посмотрят парад Победы с трибуны на Красной площадиВ Подмосковье разрешили посещение храмов и богослужения на улице
              Украина признала неспособность создания вакцины от коронавирусаCrew Dragon совершил стыковку с МКСРоскосмос не исключил полетов космонавтов к МКС на кораблях МаскаВ Сети набирает популярность видео с «исполнением» Маском песни «Трава у дома»

              Главная тема


              Трамп зовет Россию в антикитайскую коалицию

              «Это была не шутка»


              Рогозин считает, что его слова про батут спасли российскую космическую отрасль

              «получила бесплатно»


              Экс-премьер Украины напомнил о подаренных ей Советским Союзом землях

              «вторая Америка»


              Симоньян объяснила, почему протесты в США не приводят к смене режима

              Видео

              сторонники нацизма


              Зачем американцы жертвовали деньги на помощь Гитлеру

              Испытание коронавирусом


              Российская экономика оказалась прочнее западной

              дивизия СС «Галичина»


              Киев нанес удар по украинским фашистам

              «Я не могу дышать»


              Убийства черных разрушают светлый образ американской полиции

              Распространение фейков


              Александр Малькевич: Американским соцсетям придется соблюдать российские законы

              Необходимость выживания


              Андрей Бабицкий: Либерализм ведет к гомосексуализму

              Нытье в эфире


              Игорь Мальцев: У «звезд» настало время обалденных историй

              викторина


              Какие эпидемии страшнее коронавируса?

              на ваш взгляд


              Вы проверите своего домашнего питомца на COVID после сообщений о заражении коронавирусом московской кошки?

              Пельш объяснил выбор России в качестве места жительства

              1 июня 2020, 07:51

              Текст: Дмитрий Зубарев

              Версия для печати

              Телеведущий Валдис Пельш заявил, что предпочитает жить в России из-за вариативности страны.

              При этом он отметил, что в равной степени любит и Латвию, в которой появился на свет, и Россию.

              «Это две прекрасные страны. Просто Россия вариативнее в плане совершенно удивительных мест. Мне очень интересно еще поездить по России», – рассказал Пельш в интервью «Вечерней Москве».

              Телеведущий подчеркнул, что есть несколько точек, которые ему обязательно нужно «застолбить».

              «Так что я здесь еще поживу», – заключил он.

              Напомним, в декабре минувшего года СМИ сообщали, что Пельшу якобы провели операцию в одной из московских больниц, и он находится в ранимации. Однако директор Пельша опроверг появившиеся в СМИ сообщения об операции.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............