В понедельник синоптики пообещали москвичам холодную пасмурную погоду.

По прогнозу синоптиков, в понедельник утром столбики термометров в Москве покажут 9 градусов выше ноля. К обеду температура воздуха в столице поднимется до плюс 11 градусов. В первой половине дня ожидается небольшой дождь. Ветер прогнозируется северо-восточный, силой 5-6 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

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