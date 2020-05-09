Турецкий футболист признался в убийстве малолетнего сына

В Турции футболист Цевхер Токташ любительского клуба «Бурса Йилдирим Спор» сознался в убийстве своего пятилетнего сына, пишут СМИ.

Токташ признался в убийстве ребенка через 11 дней после смерти мальчика, передает РЕН-ТВ со ссылкой на Daily Sabah.

Отец вызвал ребенку скорую помощь, когда ему стало плохо. Мальчика увезли в больницу с подозрением на коронавирус. Футболист навестил сына и вызвал медиков в палату, заявив, что у мальчика проблемы с дыханием. Врачи не смогли спасти ребенка, они посчитали, что он умер от осложнений из-за коронавируса.

Позже Токташ сообщил в полиции, что он сам задушил сына подушкой в больнице, потому что «никогда его не любил».

Подозреваемый задержан, его будут судить за убийство сына.

Ранее в мае в Петербурге 8-летний мальчик с ножом в руках попытался защитить мать от пьяного 44-летнего отца, и нанес ему несколько поверхностных ранений.