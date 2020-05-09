Грузия захотела защитить отношения с Украиной от «авантюристов»

Грузия отозвала своего посла из Киева, чтобы защитить отношения между странами от авантюрных политиков, заявил премьер-министр страны Георгий Гахария.

Гахария заявил, что Грузия отозвала своего посла «лишь для того, чтобы пройти с ним консультации о том, как защитить эти отношения от авантюристов (...), чтобы защитить стратегические и братские отношения с украинским народом от этих авантюрных политиков, которые, к сожалению, из-за своих личных непонятных амбиций и эго рискуют нашими отношениями», передает ТАСС.

Глава правительства Грузии отметил, что стратегическим отношениям с Украиной ничто не угрожает: «Дело обстоит следующим образом: конечно же, грузины и украинцы являются не только стратегическими партнерами. Нас связывает многолетняя история сотрудничества. Из-за безответственных политиков мы не будем ставить под вопрос это стратегическое партнерство и братство между нашими странами и народами».

Ранее Тбилиси отозвал своего посла на Украине Теймураза Шарашенидзе «для консультаций» из-за назначения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили главой исполкома реформ в этой стране.

Напомним, 7 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Саакашвили главой исполнительного комитета реформ. В Грузии такой шаг сочли аморальным.

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