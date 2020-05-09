Космонавты с МКС поздравили ветеранов с 75-летием Победы

Российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер поздравили ветеранов с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.

Видео размещено на YouTube-канале Роскосмоса.

«Сегодня, 9 мая 2020 года, исполняется 75 лет Великой Победе над фашизмом. Мы, космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, с благодарностью вспоминаем всех, кто в борьбе за эту Победу отдал все», – сказал Иванишин.

Вагнер отметил, что многие жители планеты столкнулись с горем и потерями во время войны, поэтому 9 мая 1945 года «радость Победы была искренней и объединила многие народы».

«Сегодня мы должны делать все, чтобы новые поколения жили без войн, сохраняя мир на нашей планете», – подчеркнул космонавт.

Отметим, что в 2020 году Роскосмос провел акцию «Бессмертный полк на МКС». Для участия в ней нужно было отправить информацию о родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне, и их фотографии сообществу Роскосмоса в соцсети «ВКонтакте».

25 апреля на космическом грузовом корабле «Прогресс МС-14» эти данные были доставлены на Международную космическую станцию. Корабль был выведен на орбиту на ракете «Союз-2.1а», получившей название «ракета Победы».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как в России отметят 75-летие Победы.