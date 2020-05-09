Акция «Бессмертный полк в твоем окне» началась на Камчатке

На Камчатке проходит акция «Бессмертный полк в твоем окне», сообщил глава Совета ветеранов Петропавловска-Камчатского Игорь Вариченко.

Позднее «фронтовые бригады» исполнят песни военных лет од окнами ветеранов Великой Отечественной войны. Праздничные мероприятия в честь 75-летия Победы завершатся салютом в Петропавловске-Камчатском, передает ТАСС.

Акция «Бессмертный полк» в этом году пройдет в режиме онлайн из-за пандемии коронавируса.

Врио губернатора Камчатки Владимир Солодов опубликовал в Instagram фото «родного брата бабушки Андрея Тихоновича Деева», который «воевал на Ленинградском фронте», а «во время блокады командовал автобатальоном полка, но из-за нехватки водителей часто сам садился за руль грузовика на Дороге жизни».

Деев был представлен к ордену Красного знамени, награжден медалями «За оборону Ленинграда», «За боевые заслуги» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне».

Напомним, Солодов также поучаствовал в акции «Песни Победы», исполнив со студентами Камчатского колледжа искусств песню «Эх, дороги»

27 апреля народный артист СССР, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Василий Лановой призвал россиян «взять портрет вашего героя и выйти с ним на балкон».