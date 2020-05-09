Стало известно о ходе расследования дела об убийстве Старовойтовой

Расследование дела об убийстве депутата Госдумы второго созыва Галины Старовойтовой не планируется завершать до конца 2020 года, сообщил источник в следственных органах.

Источник ТАСС пояснил, что лидера «тамбовской» ОПГ Владимира Барсукова (Кумарина) и его адвокатов «пока не начинали знакомить с материалами дела». Сейчас «расследование продолжается».

При этом уголовное дело в отношении заказчика убийства «как неустановленного лица» выделено в отдельное производство.

Год назад Барсукову (Кумарину), ранее признанному судом виновным в создании «тамбовской» ОПГ, предъявили обвинение по делу об убийстве Старовойтовой. Вину он не признал.