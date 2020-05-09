Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для снятия ограничений из-за COVID-19

Опубликованы рекомендации и показатели, которые станут основанием для поэтапного снятия ограничительных мер из-за коронавируса, сообщает Роспотребнадзор.

Готовность к снятию ограничений оценивается на основе «таких параметров, как коэффициент распространения инфекции, вычисляемый как среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции, свободный коечный фонд и охват тестированием». Отмечается, что «для каждого региона» период снятия ограничений будет своим.

Роспотребнадзор указывает, что необходимо зафиксировать «устойчивую тенденцию к снижению заболеваемости и отсутствие осложнений санитарно-эпидемиологической обстановки», передает РИА «Новости».

Свободными должны оставаться не менее 50% инфекционные коек. Тестирование на коронавирус должно охватывать не менее 70 на 100 тыс. человек в день.

Для перехода к первому этапу снятия ограничительных мер коэффициент распространения инфекции, должен быть равен 1 (один инфицированный заражает в среднем одного человека). Для начала второго этапа коэффициент должен снизиться до 0,8, третьего – до 0,5, передает ТАСС.

Решение о снятии ограничений принимается руководством субъектов России на основании предписаний главных санитарных врачей регионов.

На всех этапах снятия ограничений для людей с высоким риском тяжелого заболевания сохранятся режим самоизоляции.

На всех этапах обязательным будет использование масок при выходе на улицу, а также «соблюдение дезинфекционного режима и соблюдение социального дистанцирования». Также маски необходимо будет носить «на предприятиях и организациях любой организационно-правовой формы».

Удаленная работа должна будет сохраняться, «если это не нарушает функционирование учреждения/предприятия». Возможна «посменная работа, с нахождением на дистанционной работе контингентов из групп риска».

Первыми начнут работу предприятия из сферы услуг и торговли непродовольственными товарами с площадью залов до 400 кв. м и отдельным входом с улицы.

На первом этапе снятия ограничений совместно заниматься спортом смогут на улице не более двух человек на расстоянии не менее 5 м. На прогулки также следует выходить максимум вдвоем, не посещать места массового скопления людей.

Роспотребнадзор посоветовал совершать поездки только на личном транспорте на всех трех этапах.

Гостиницы и парки откроются только на третьем этапе.

Ограничительные меры могут возобновиться в любой момент при осложнении эпидемической ситуации.

Напомним, Минздрав сообщил, что введение в большинстве регионов масочного режима является одним из этапов послабления ограничительных мер.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД