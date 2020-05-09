Россиян призвали зажечь «Свет Победы» 9 мая

Компания Mail.ru Group предложила россиянам почтить память героев Великой Отечественной войны акцией «Свет Победы».

В этом году все традиционные мероприятия, посвященные Дню Победы, перенесены из-за самоизоляции, напомнили в Mail.ru Group.

Компания подчеркнула, что традиционно помогает россиянам решать все потребности онлайн: с начала распространения вируса она реализовала уже более сотни проектов для помощи пользователям.

«Помимо прочего в онлайне пройдет «Бессмертный полк»: люди могут загрузить архивные фотографии и воспоминания о родных и близких через специальные приложения во «ВКонтакте» и «Одноклассниках» и поделиться ими на своих страницах», – говорится в сообщении.

Однако, оффлайн-мероприятия не менее важны, подчеркивает компания. Люди не могут выйти на улицу, но они смогут принять участие в акции «Свет Победы» со своих балконов: для этого надо 9 мая в 21.50 подойти к окну и зажечь фонарик или любой другой источник света. В 22.00 огни из домов соединятся с праздничным салютом в одно визуальное единое целое.

Акцию поддержала компания Mail.ru Group: 6 мая в 21.50 в штаб-квартире организации на Ленинградском проспекте в каждом окне зажглись огоньки в память о трагических событиях Великой Отечественной Войны.

9 мая акцию подхватили жители Читы и Екатеринбурга.

Время проведения акции в Чите – 15.50 мск по адресу мкрн Академический, ул. Вильгельма де Генина 31, 33, 37, 45.

Время проведения акции в Екатеринбурге – 19.50 мск по адресу ул. Новодолиновская 18.