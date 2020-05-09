Фото, видео и истории героев Победы решили объединить в международном проекте

«Роскультцентр» и «Российское движение школьников» объявили о запуске международного проекта «Победители», приуроченного к празднованию Года памяти и славы.

Онлайн-платформа объединит фотографии, видео, воспоминания и истории о каждом из доживших до наших дней ветеранов Великой Отечественной войны из стран СНГ. Ключевым партнером проекта выступает интерактивная образовательная платформа Учи.ру.

«Победа – это наши ветераны, это конкретные лица. Они рядом, мы можем прикоснуться. Посмотреть и пообщаться с мудрыми, живыми, красивыми, душевными нашими героями. Победа – это результат единства многих народов и государств. Часто мы забываем об этом, а так важно создать площадку или проект, где наши ветераны из разных стран могут быть вместе, хоть и виртуально», – заявила директор «Роскультцентра» Марина Абрамова.

Организаторы и составители фотопроекта «Победители» приглашают всех желающих присоединиться к нему. Узнать, как внести свой вклад в развитие проекта, можно на его официальном сайте.

К формированию онлайн-фотоальбома присоединились такие партнеры, как «Живые Легенды», «Наши воины века XXI», «Живой голос Победы», «Герои Родины Великой», «Память сердца», Союз фотохудожников России, Фонд «Память поколений», «Волонтеры Победы», а также Союз Журналистов России.

Цель международного фотопроекта «Победители» – сохранить самые важные и честные воспоминания о героях Победы, их лица и память об их подвиге, который подарил советским народам важнейшие ценности: мир, свободу, гуманизм и равноправие.

«Онлайн-платформа станет площадкой, где объединятся усилия всех, тех, кто уже 75 лет радуется победе на каждом из языков нынешнего СНГ», – говорится в сообщении.

Напомним, участники акции «Мы вместе» и «Дорожное радио» накануне Дня Победы запустили радиомарафон «Их Победа, наша память…», в котором приводятся воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны.

Кроме того, около 2 млн человек зарегистрировались для участия в акции «Бессмертный полк – онлайн», которая пройдет в День Победы.

Трансляция шествия 9 мая запланирована на медиаэкранах по всей России, площадках онлайн-кинотеатров Okko, Море.тв, телеканалах СТС, «Победа», в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте», на различных онлайн-платформах, на портале «Бессмертного полка России». (www.polkrf.ru и www.polk.press).

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