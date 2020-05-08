У журналиста Павла Лобкова выявлен коронавирус

Журналист и телеведущий Павел Лобков рассказал, что его тест на коронавирусную инфекцию оказался положительным, он находится на лечении дома.

Он отметил, что ему сделали тест с точностью 99%. «Я инактивирован на работе, более не в эфире по распоряжению главного редактора и оформил больничный лист, чего за свою 40-летнюю службу в органах СМИ не делал никогда», – написал Лобков в Facebook.

Напомним, за минувшие сутки в России подтвердили 10 тыс. 699 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 187 тыс. случаев заболевания.