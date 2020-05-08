Архангельская область обеспечена койко-местами для пациентов с COVID-19 сверх норматива

В Архангельской области дополнительно развернуто свыше шестисот койко-мест для пациентов с COVID-19, причем более 90 % коек для лечения пациентов с этой инфекцией оборудованы подачей кислорода, сообщили газете ВЗГЛЯД в администрации региона.

«По информации регионального Минздрава, в области функционирует уже 632 койки инфекционного профиля для лечения пациентов с COVID-19, что выше норматива, установленного для нашего региона», – сообщила пресс-служба администрации Архангельской области. Дополнительно было развернуто 592 койки. На дооснащение этими койками из федерального бюджета было выделено 436 млн рублей.

«Кроме того, на приобретение дополнительных аппаратов искусственной вентиляции легких и наркозно-дыхательных аппаратов выделены средства из резервного фонда правительства России и из бюджета Архангельской области, а также в рамках централизованных поставок Минпромторга России», – рассказали в региональной администрации.

Медицинские работники, лаборанты, водители и другие специалисты, работающие в регионе в условиях повышенной опасности, получают доплаты к зарплате.

Кроме того, открыто четыре обсерватора – учреждения для временной изоляции вирус-положительных пациентов. «Они созданы на базе Архангельского госпиталя для ветеранов войн, Архангельского центра лечебной физкультуры и спортивной медицины, Архангельской клинической психиатрической больницы и в Северодвинске на базе санатория-профилактория «Севмаш», – сообщили в администрации.

Архангельская областная клиническая больница, Котласская центральная городская больница имени святителя Луки и Архангельская областная клиническая станция скорой медицинской помощи оснащены, по данным администрации, противоэпидемическими транспортировочными изолирующими боксами Bio-Bag («биобэг»).

«С конца апреля в Архангельской областной станции скорой помощи создана отдельная бригада для работы только с пациентами с COVID-19, которая берет на себя абсолютное большинство вызовов к таким пациентам», – рассказали в администрации.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в апреле Экспертный институт социальных исследований опубликовал рейтинг глав российских регионов по успешности борьбы с распространением коронавирусной инфекции. На седьмом месте в рейтинге оказался глава Архангельской области Александр Цыбульский. Аналитики отмечали инициативы губернатора, направленные на поддержку медиков.

Ранее в пятницу глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил о том, что регионы получили более 1,5 тысяч аппаратов ИВЛ. «Сегодня тестируются аппараты, которые завтра будут передавать Свердловской области по контракту Минпромторга и Свердловской области. 30 аппаратов будет передано завтра», – сообщил министр.

Напомним, в России развернуто 127 тыс. коек для пациентов с коронавирусом, причем 32% коек пока свободны.

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