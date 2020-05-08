Россия и Китай договорились вместе создать вакцину от коронавируса

Россия и Китай подтвердили готовность совместно создать вакцину и лекарства от коронавируса, этот вопрос обсуждали российский президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора.

В ходе беседы лидеры стран подтвердили «готовность к продолжению совместной работы, направленной на создание вакцин и лекарственных препаратов, на консолидацию усилий международного сообщества по обузданию пандемии и недопущение политизации этой темы», говорится в сообщении на сайте Кремля.

Также при обсуждении борьбы с коронавирусом стороны высоко оценили сотрудничество между странами, которые с самого начала эпидемии оказывали друг другу поддержку.

Также политики обсудили другие актуальные вопросы дальнейшего развития партнерства, условились продолжить контакты и возобновить обмены визитами, как только позволит эпидемиологическая ситуация.

Глава КНР Си Цзиньпин поздравил российского коллегу Владимира Путина с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.

«Отмечено особое значение этой даты для народов двух стран, понесших самые тяжелые потери в результате действий агрессоров. Владимир Путин поблагодарил Си Цзиньпина за бережное отношение к сохранению памяти о тысячах советских солдат и добровольцев, павших на китайской земле. С обеих сторон подчеркнута решимость противодействовать попыткам ревизии итогов Второй мировой войны», – говорится в сообщении.

Ранее Центральное телевидение Китая сообщило, что Си Цзиньпин в разговоре с Путиным объявил об особой миссии стран по поддержанию глобального мира и безопасности.

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