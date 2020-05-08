Потомки Героев Великой Отечественной рассказали школьникам о подготовке парада Победы

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8 мая, пятница  |  Последнее обновление — 18:43  |  vz.ru
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Крыму грозят крахом курортного сезона

Россиян могут лишить Крыма этим летомФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Курортный сезон в Крыму вряд ли состоится из-за коронавируса, считает глава республики Сергей Аксенов. Это чревато экономическими проблемами для полуострова – жизнь крымчан почти полностью зависит от туристов, которых приезжает в три раза больше, чем самих жителей республики. Однако в самой туриндустрии считают, что хотя потери из-за вируса и неизбежны, возможен и более оптимистичный вариант. Подробности...
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Как Закарпатская Русь вернулась после Второй мировой в Россию

Чрезвычайный и полномочный посол СССР при Союзных государствах Виктор Захарович ЛебедевФото: общественное достояние
Чехия на фоне скандала вокруг памятника маршалу Коневу объявила о желании урегулировать отношения с Россией. Однако помимо этого в Праге вспоминают и историю вокруг присоединения Закарпатья к СССР после Второй мировой войны. За что в данном случае чехи обижаются на Россию и как советская дипломатия разрешила давний национальный конфликт? Подробности...
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Коммунисты делают Анатолия Быкова своим авторитетом

Анатолий Быков является одним из символов криминального разгула девяностых годовФото: Кижель Константин/ТАСС
Задержание красноярского авторитетного бизнесмена Анатолия Быкова по подозрению в убийстве двух человек не стало особой неожиданностью. Быкова неоднократно задерживали, арестовывали и судили. Сюрпризом стало то, что на этот раз красноярский антигерой из лихих 90-х вдруг стал любимцем российских коммунистов. Подробности...
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СБУ решила заменить украинцам совесть

Глава СБУ Иван Баканов − друг детства Владимира Зеленского и ключевой человек в его командеФото: president.gov.ua
Офис президента Украины произвел на свет поправки к закону «О СБУ», превращающие эту спецслужбу в как будто всевластную структуру. Речь при этом идет не о ее полномочиях, а о ее новых задачах − защищать «украинскую духовность», «украинскую этику» и «украинскую мораль». Означает это прежде всего то, что людей в администрацию Зеленского набрали по объявлению. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Лукашенко время петь романсы

Максим Соколов, публицист
Обстоятельства изменились, причем чрезвычайно изменились. В условиях морового поветрия и тяжелого экономического положения стало не до утонченных (хотя и несколько однообразных) игр с верным союзником – Белоруссией. Подробности...

Миру готовят новый криптовалютный пузырь

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Биткоин демонстрирует рост на фоне нарастающего кризиса в мировых экономиках. Никто не скажет, как долго будет расти первая цифровая валюта, а вместе с ней и другие, но очевидно одно: никаких рыночных предпосылок к этому нет. Подробности...
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Война в Донбассе длится дольше Великой Отечественной

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Про войну на Донбассе как бы забыли. Иногда спохватятся, начнут ее показывать центральные телеканалы – но потом этот всплеск внимания затухает, и массовый интерес возвращается к другим вещам. Подробности...
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      Как Европа выходит из самоизоляции

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      В этот день 24 апреля 1990 года был запущен на околоземную орбиту телескоп «Хаббл». За 30 лет летающая обсерватория стала одним из главных источников информации о дальних от Земли звездах и галактиках. На фото – один из самых известных снимков «Хаббла» – «Столпы творения», запечатлевший процесс формирования новых звезд в туманности Орел
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      Россия борется с коронавирусом

      По состоянию на 21 апреля число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в России превысило 50 тысяч человек. Средний возраст заболевших в стране составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин
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          • Известен и горжусь

          • Не известен, но хотел бы узнать

          • Не инетересуюсь

          Вы носите маску для защиты от коронавируса?
          • Да, все время, когда вне дома

          • Да, только при скоплении людей

          • Нет, не считаю необходимым

          • Нет, они отсутствуют в продаже

          • Нет, их цена для меня слишком высока

          • Нет, мне в ней неудобно

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              Потомки Героев Великой Отечественной рассказали школьникам о подготовке парада Победы

              8 мая 2020, 18:11

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              «Российское движение школьников» (РДШ) провело «Классную встречу» онлайн с родственниками Героев Великой Отечественной войны Ивана Конева и Мелитона Кантарии.

              Накануне Дня Победы Наталия Конева, дочь маршала Советского Союза, дважды Героя Советского Союза, кавалера ордена «Победа» Ивана Конева, и Георгий Кантария, внучатый племянник Героя Советского Союза, младшего сержанта РККА Мелитона Кантария, рассказали школьникам, какими им запомнились их родственники, как они сохраняют память о них в семье и поделились уникальными фактами из жизни героев, сообщается на сайте РДШ.

              Школьники узнали о трепетных моментах сбора на парад Победы Ивана Конева, как его дочь вместе с мамой рано утром доставали из сейфа самый ценный для него орден «Победа», который был вручен лишь десятерым участникам войны. Наталья Конева поделилась напутствием своего отца, которое актуально и для современных подростков: «Очень важно состояться в жизни самой, моя слава – это моя слава. Я прошел войну, я сделал что-то в этой жизни, чем я могу гордиться. А твоя жизнь, она твоя, ты сама должна выбрать свой путь».

              Георгий Кантария рассказал, что в его семье бережно хранят память о родственниках-участниках великой войны: истории пересказываются от родителей детям, дома хранят письма и архивные материалы, друзья и близкие также занимаются поиском информации и выяснением фактов. Так, недавно они узнали о том, что Знамя Победы Михаил Егоров привязал к флагштоку рейхстага своим ремнем, и после этого они еще шесть часов лежали под обстрелом на крыше и не могли спуститься.

              К прямой трансляции встречи подключились свыше 200 тыс. ребят со всей страны. Школьников интересовало, как сложилась судьба героев после войны, думает ли дочь маршала написать книгу, как отмечались радостные события 75 лет назад.


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