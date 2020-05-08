Потомки Героев Великой Отечественной рассказали школьникам о подготовке парада Победы

«Российское движение школьников» (РДШ) провело «Классную встречу» онлайн с родственниками Героев Великой Отечественной войны Ивана Конева и Мелитона Кантарии.

Накануне Дня Победы Наталия Конева, дочь маршала Советского Союза, дважды Героя Советского Союза, кавалера ордена «Победа» Ивана Конева, и Георгий Кантария, внучатый племянник Героя Советского Союза, младшего сержанта РККА Мелитона Кантария, рассказали школьникам, какими им запомнились их родственники, как они сохраняют память о них в семье и поделились уникальными фактами из жизни героев, сообщается на сайте РДШ.

Школьники узнали о трепетных моментах сбора на парад Победы Ивана Конева, как его дочь вместе с мамой рано утром доставали из сейфа самый ценный для него орден «Победа», который был вручен лишь десятерым участникам войны. Наталья Конева поделилась напутствием своего отца, которое актуально и для современных подростков: «Очень важно состояться в жизни самой, моя слава – это моя слава. Я прошел войну, я сделал что-то в этой жизни, чем я могу гордиться. А твоя жизнь, она твоя, ты сама должна выбрать свой путь».

Георгий Кантария рассказал, что в его семье бережно хранят память о родственниках-участниках великой войны: истории пересказываются от родителей детям, дома хранят письма и архивные материалы, друзья и близкие также занимаются поиском информации и выяснением фактов. Так, недавно они узнали о том, что Знамя Победы Михаил Егоров привязал к флагштоку рейхстага своим ремнем, и после этого они еще шесть часов лежали под обстрелом на крыше и не могли спуститься.

К прямой трансляции встречи подключились свыше 200 тыс. ребят со всей страны. Школьников интересовало, как сложилась судьба героев после войны, думает ли дочь маршала написать книгу, как отмечались радостные события 75 лет назад.