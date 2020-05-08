ГИБДД опровергла слух о штрафах за отсутствие видеорегистраторов

ГИБДД опровергла распространившиеся в Сети слухи об обязательной установке видеорегистраторов в салоне автомобиля и штрафах за их отсутствие.

«Требования к обязательному использованию видеорегистраторов в салонах автомобилей не вводились и не планируются. Видеорегистрирующая аппаратура является необязательным атрибутом транспортного средства, отсутствие которого не попадает ни под какие административные санкции и не влечет для автовладельцев каких-либо негативных последствий», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Материал с ложными данными удален из Интернета по требованию ГИБДД. «Госавтоинспекция призывает граждан скептически относиться к подобным фейковым информационным «вбросам» и не поддаваться на провокации представителей блогосферы», – добавили в ведомстве.

Напомним, в условиях коронавируса ГИБДД начала на месте выносить решения по нарушениям ПДД.