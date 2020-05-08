Минстрой утвердил реестр лучших практик благоустройства

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства утвердило федеральный реестр лучших практик благоустройства, представленных в 2019 году, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В Минстрой России поступило 536 проектов от 84 регионов. Конкурсной комиссией отобрано 132 лучших проекта из 73 городов 49 субъектов, которые включены в федеральный реестр», – сообщили в Минстрое со ссылкой на главу министерства Владимира Якушева, передает «Интерфакс».

Наибольшее количество практик в 2019 году представили Санкт-Петербург, Липецкая, Ленинградская, Московская области. Самыми популярными номинациями, как и в 2018 году, стали парки, скверы, игровые и тематические площадки.

«Мы не ограничиваем количество конкурсных заявок, чтобы оценить уровень заинтересованности субъектов и их готовность демонстрировать результаты работы», – добавил замглавы Минстроя России Максим Егоров.

Впервые федеральный реестр лучших практик по итогам реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» сформирован в 2017 году. Из 538 заявок было отобрано 125 проектов. По итогам 2018 года в федеральный реестр из 454 заявок комиссией было отобрано 165 лучших проектов. С начала реализации федерального проекта в 2017 году в реестр включено 422 проекта.

С 2017 по 2019 год более 22 млн граждан приняли участие в проектах формирования комфортной городской среды. За время реализации проекта было благоустроено 13947 общественных пространств и 54152 дворовые территории. «Формирование комфортной городской среды» является частью нацпроекта «Жилье и городская среда». Бюджет нацпроекта превышает 1 трлн рублей.