Лечившегося от коронавируса министра Якушева выписали из больницы

Министр строительства России Владимир Якушев, у которого был выявлен коронавирус, выписан из стационара и продолжит лечение на дому.

«Глава Минстроя России Владимир Якушев выписан из стационара для дальнейшего прохождения лечения дома. Министр поблагодарил врачей и медицинский персонал ГКБ №52 Департамента здравоохранения Москвы, в которой проходил лечение, всех, кто в эти дни желал ему скорейшего выздоровления», – говорится в сообщении в официальном Telegram-канале ведомства.

Напомним, Якушев был госпитализирован 1 мая, коронавирус также обнаружили у одного из заместителей министра.