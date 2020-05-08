В России упростили получение выплаты на детей до трех лет

Семьи, имеющие право на маткапитал, могут получить выплату в 5 тыс. рублей, даже если у ребенка еще нет СНИЛС, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).

В ведомстве сообщили, что «страховой номер будет оформлен автоматически по сведениям реестра ЗАГС», передает РИА «Новости».

При подаче заявления через личный кабинет на портале ПФР гражданам достаточно указать имя и дату рождения ребенка, после чего СНИЛС найдут в базе данных и добавят к заявлению.

Таким образом, обратиться и получить выплату на детей до трех лет можно полностью дистанционно.

При заполнении электронной формы на сайте ПФР владельцу сертификата теперь достаточно указать только БИК банка (банковский идентификационный код) и номер счета, на который необходимо перечислить средства, остальные реквизиты будут заполнены автоматически.

На получение выплаты уже подано более 2,6 млн заявлений. Она положена всем семьям, у которых право на материнский капитал появилось или появится до 1 июля 2020 года, в том числе если деньги по сертификату израсходованы полностью.

Средства предоставляются ежемесячно на каждого ребенка до трех лет и выплачиваются дополнительно к материнскому капиталу, не уменьшая его размер. Заявление на выплату можно подать до октября.

Напомним, в начале апреля президент Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми.

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