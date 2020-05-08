Посол России сделал Лукашенко подарок

Российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев подарил главе Белоруссии Александру Лукашенко первый экземпляр книги о раритетах времен Великой Отечественной войны, которые хранятся в шести музеях двух стран.

Мезенцев 8 мая присутствовал на закладке капсул с землей, собранной в местах воинской славы в крипту Храма-памятника в честь Всех Святых в Минске, в мероприятии также участвовал Лукашенко, передает ТАСС.

Посол отметил, что память о военных событиях бережно хранят в обеих странах.

«Я смотрел сегодня, как молодые ребята реагируют на ваши слова, на ваш оптимизм, призыв жить весело, разумно, не перегибая и без уныния. Это призыв ко всем нам сегодня», – сказал Мезенцев.

После церемонии посол отметил, что для белорусов и россиян важно сохранять единство, сконцентрироваться на осмыслении событий военного времени и передать историческое наследие молодому поколению.

«Давайте уйдем от противопоставлений (форматов празднования юбилея Победы в Москве и Минске в этом году из-за пандемии коронавируса – прим. ВЗГЛЯД), будем думать о том, что мы можем сделать, о ветеранах», – сказал Мезенцев.

Церемония проводилась в рамках проекта «Во славу общей Победы», в ходе которой в течение года в регионах Белоруссии проводились акции по закладке в капсулы земли с мест воинской славы. В акции также участвовали разные страны. В ниши крипты минского храма установили капсулы с землей из Волгограда, Керчи, Киева, Москвы, Одессы, Севастополя, Смоленска, а также из государств, сражавшихся с фашизмом в годы Великой Отечественной войны.

Фотоальбом «Раритеты военно-исторических музеев Беларуси и России», приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, выпустило издательство «Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки». Книгу подготовили по инициативе российского посольства и при поддержке постоянного комитета Союзного государства.

Ранее Лукашенко заявлял, что не может отменить военный парад к 75-летию Победы, несмотря на призывы ВОЗ.

Минский политолог Алексей Дзермант в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил, зачем Лукашенко проводит парад Победы в нынешних условиях.