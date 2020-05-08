Министр обороны Китая поздравил Шойгу с 75-й годовщиной Победы

Глава минобороны Китая по телефону поздравил с Днем Победы министра обороны России Сергея Шойгу и личный состав ВС, сообщили в российском военном ведомстве.

«Министр обороны КНР поздравил с наступающей 75-й годовщиной Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне генерала армии Сергея Шойгу, а также весь личный состав Вооруженных сил Российской Федерации», – цитирует сообщение министерства ТАСС.

Главы ведомств также обсудили «актуальные вопросы взаимодействия в области военного сотрудничества в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19».

Напомним, Пекин оказывает Москве материальную помощь и направляет экспертов для борьбы с эпидемией коронавируса.