Сообщество «Большая перемена» организует трансляцию салюта в День Победы

Трансляция праздничного салюта в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоится 9 мая в сообществе Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» социальной сети ВКонтакте.

В условиях самоизоляции салют в День Победы россияне будут смотреть онлайн – такую возможность предоставят не только федеральные телеканалы, но и сообщество конкурса «Большая перемена». 9 мая в 22.00 юбилейный салют смогут посмотреть сотни тысяч школьников и их родителей в группе конкурса, не выходя из дома, говорится в релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

В преддверии праздника в сообществе «Большая перемена» проходят акции #ОКНА_ПОБЕДЫ, #ОткрыткаПобеды, «О Победе поет вся Россия», «По улицам Победы» и «Кадры Победы». Школьники украшают окна своих квартир и домов к празднику, рисуют открытки для ветеранов, перелистывают семейные фотоальбомы в поисках фотографий военных лет и вместе с родителями поют любимые песни – «Катюша» и «День Победы».

Онлайн-лектории для школьников проводят герои России – летчики и космонавты. Участники поисковых движений рассказывают о работе по увековечиванию погибших при защите Отечества, а юные герои рассказывают сверстникам о своих подвигах. Также в сообществе конкурса проходят онлайн-экскурсии по музеям и комплексам боевой славы, а актеры театра и кино обсуждают со школьниками лучшие фильмы о Великой Отечественной войне.

Всероссийский конкурс для школьников «Большая перемена» – это возможности для образования, развития и коммуникации всех учеников 8-10 классов. Регистрация участников открыта на сайте проекта до 23 июня. Цель конкурса «Большая перемена» – дать возможность каждому подростку проявить себя и найти свои сильные стороны.