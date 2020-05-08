Бизнесмена Быкова арестовали до июля

Суд Свердловского района Красноярска арестовал до 4 июля бизнесмена и политика Анатолия Быкова по обвинению в двойном убийстве, сообщила официальный представитель Красноярского краевого суда Оксана Веселова.

«Суд, рассмотрев материалы дела, принял решение оставить Анатолия Быкова под арестом на один месяц 26 суток. До 4 июля», – передает РИА «Новости» слова Веселовой.

В четверг стало известно о задержании экс-депутата заксобрания Красноярского края, бизнесмена Анатолия Быкова – он заподозрен в организации двойного убийства в 1994 году. Как сообщили в Следственном комитете России, речь идет о расстреле двух членов преступной группировки Быкова.