В регионах Сибири решили продлить режим самоизоляции

Регионы Сибирского федерального округа после 11 мая в основном продлят режимы самоизоляции для граждан, но ограничения везде будут разными – с прицелом на запуск основных отраслей экономики, сообщил полпред президента России в СФО Сергей Меняйло.

«Думаю, что у нас во всех регионах самоизоляцию продлят. Только в какой степени будут ограничения, это будет принято решение в каждом регионе по-разному. Это напрямую завязано под задачи – запустить отрасли экономики», – передает РИА «Новости» слова Меняйло.

Он отметил, что при этом послабления ограничений будут сделаны для важнейших для каждого региона отраслей экономики, таких как строительство, транспорт, перерабатывающие производства и так далее.

«Ну а режим самоизоляции с точки зрения граждан, конечно, будет продолжен. Не будет послаблений с точки зрения массовых мероприятий, масочный режим будет существовать и вводиться. Перчаточный режим, может быть, будет вводиться в некоторых регионах. Некоторые меры носили рекомендательный характер. Сегодня они могут носить уже не рекомендательный характер. Ограничение перемещений будет в любом случае», – сказал он.

За последние сутки в России выявлено 10699 новых случаев коронавируса в 83 регионах. При этом выздоровели за сутки 2805 человек. Накануне, 7 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 11 231. Таким образом число новых случаев за сутки снизилось на 562.

Напомним, правительство Москвы продлило режим самоизоляции до 31 мая. Кроме того, ношение масок и перчаток в общественном транспорте в столице будет обязательным.

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