Самолет насмерть сбил человека на ВПП в США

Совершавший посадку самолет насмерть сбил человека на взлетно-посадочной полосе аэропорта американского города Остин (штат Техас).

Пресс-служба аэропорта сообщила в Twitter, что «совершавший посадку самолет насмерть сбил человека на ВПП 17R».

Пилот самолета авиакомпании Southwest Airlines увидел на ВПП «постороннего», о чем сообщил диспетчеру. На место отправились представители аэропорта, которые на полосе обнаружили жертву инцидента. Прибывшие в аэропорт аварийно-спасательные службы объявили, что мужчина скончался.

В результате происшествия ВПП была закрыта, но должна вскоре возобновить работу в обычном режиме. Расследованием занимается полиция Остина.

Напомним, в 2018 году в Шереметьево самолет сбил оказавшегося на ВВП 25-летнего гражданина Армении, депортированного из Мадрида и устроившего дебош на борту воздушного судна.