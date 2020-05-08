Россияне высказались о значении праздника 9 Мая

Абсолютное большинство россиян придерживаются мнения, что День Победы – это общий праздник для всех граждан страны, а не только для ветеранов, следует из результатов опроса ВЦИОМ.

По данным исследования, 93% опрошенных считают, что День Победы – это общий праздник для всех россиян, лишь 6% придерживаются мнения, что он только для ветеранов.

По мнению абсолютного большинства респондентов (94%), среди мероприятий и акций 9 мая обязательно нужно провести минуту молчания и транслировать ее в эфире основных теле- и радиоканалов.

Также россияне выступили за необходимость лично поздравить по телефону ветеранов (84%) и провести акцию «Бессмертный полк» (82%) – транслировать фотографии участников войны и их родственников с символикой акции на медиаэкранах страны, различных онлайн-платформах и на портале «Бессмертный полк России».

Кроме того, 79% россиян полагают, что в День Победы следует провести акцию «Письмо победы» – поздравить ветеранов от школьников и студентов; 78% уверены, что следует организовать коллективную видеосвязь ветеранов с однополчанами и друзьями из разных уголков страны в рамках акции «Однополчане»; 75% отметили важность проведения акции «Мечта победителей», которая заключается в исполнении нематериальных заветных желаний ветеранов; 69% поддержали акцию, которая впервые состоится в этом году, с включением фонариков в окнах домов в определенное время в память о погибших.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 2 и 4 мая. В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как в России отметят 75-летие Победы.

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