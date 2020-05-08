Президентские выборы в Белоруссии предложено провести 9 августа

Центризбирком Белоруссии предлагает депутатам палаты представителей провести президентские выборы 9 августа, заявила глава ЦИК Лидия Ермошина.

Палата представителей в пятницу проводит внеочередное заседание о назначении даты выборов главы государства.

«Президентские выборы в Беларуси предлагается провести 9 августа», – цитирует БелТА Ермошину.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президентские выборы в стране могут состояться летом 2020 года. Также он сообщил, что в ближайшие пять лет в стране может появиться новая конституция.