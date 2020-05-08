Депутата Самарской губернской думы оштрафовали за фейк о коронавирусе

Суд удовлетворил ходатайство о привлечении к административной ответственности депутата Самарской губернской думы Михаила Матвеева, который распространил недостоверную информацию о вирус-положительных пациентах и работе одной из больниц.

Матвеев написал в Twitter, что в Новокуйбышевске у семьи из шести человек, в которой четверо детей, якобы подтвердили коронавирус, а до этого неделю муж и жена ходили на работу, так как не могли добиться обследования в местной больнице, передает РИА «Новости».

Информацию опроверг региональный оперштаб по профилактике COVID-19. Сам Матвеев позже назвал информацию непроверенной и сообщения удалил. Коллектив больницы направил обращение в областной парламент и прокуратуру, в котором назвал публикацию депутата абсолютной ложью.

Согласно материалам суда, на Матвеева был составлен административный протокол по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ («Распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений»).

«Ходатайство удовлетворено», – сказала представитель Октябрьского районного суда Самары.

Матвеев уточнил, что судья признал его сообщение в Twitter фейком и назначил штраф в размере 45 тыс. рублей. Депутат намерен обжаловать решение райсуда в апелляции.

Кроме того, поведение Матвеева раскритиковали в «Единой России», замсекретаря генсовета ЕР, депутат Госдумы Александр Хинштейн призвал парламентария извиниться перед врачами, которых «он оболгал».

Ранее прокуратура потребовала возбудить дело из-за фейков о якобы искусственном создании коронавируса для «чипирования» людей.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД