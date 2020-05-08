В пятницу синоптики пообещали москвичам теплую пасмурную погоду.

По прогнозу синоптиков, в пятницу утром столбики термометров в Москве покажут 10 градусов тепла. К обеду температура воздуха в столице поднимется до плюс 12 градусов. На протяжении всего дня ожидается небольшой дождь. Ветер прогнозируется западный, после обеда – северный, силой 1-2 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

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