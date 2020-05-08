Ким Чен Ын направил устное послание Си Цзиньпину

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын направил устное личное послание председателю КНР Си Цзиньпину, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Председатель Госсовета КНДР товарищ Ким Чен Ын направил устное личное послание генеральному секретарю ЦК КПК, председателю КНР товарищу Си Цзиньпину в связи с тем, что Китай достигает успехов в работе против эпидемии COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание)», – приводит текст сообщения ТАСС.

Как сообщает ЦТАК, в устном послании Ким Чен Ын «послал теплый привет генеральному секретарю товарищу Си Цзиньпину», а также высоко оценил то, что председатель КНР, «осуществляя руководство партией и народом Китая, уверенно одерживает победу в войне против беспрецедентной пандемии».

«Уважаемый высший руководитель товарищ Ким Чен Ын отметил, что рад успехам Китая, как своим собственным, и выразил уверенность, что под мудрым руководством генерального секретаря товарища Си Цзиньпина партия и народ Китая будут укреплять и беспрестанно увеличивать уже достигнутые успехи для достижения окончательной победы». При этом лидер КНДР пожелал Си Цзиньпину крепкого здоровья.

«В устном личном послании уважаемый высший руководитель товарищ Ким Чен Ын отметил, что отношения между обеими партиями Кореи и Китая, которые укрепились, преодолевая различные испытания и вызовы истории, с каждым днем становятся более прочными и продолжают развиваться», – резюмировало ЦТАК.

Напомним, 2 мая Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике. Ранее в СМИ появились утверждения о серьезных проблемах со здоровьем и даже смерти лидера КНДР. В Пхеньяне подчеркивали, что эта информация является ложной и злонамеренной. В Южной Корее также утверждали, что причиной «исчезновения» Ким Чен Ына могут быть меры предосторожности в связи с коронавирусом.

В самой КНДР объявили, что северокорейский лидер работает с документами.

Газета ВЗГЛЯД анализировала слухи о кончине Ким Чен Ына.

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