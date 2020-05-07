В Турции представили препарат от коронавируса для тестирования на людях

Турецкие ученые из VSY Biotechnology в сотрудничестве со стамбульским Университетом медицинских наук разработали препарат «TR-C 19» для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, показавший свою эффективность в лабораторных условиях, передает Анатолийское агентство.

«В результате нашей научно-исследовательской работы, поддерживаемой министерством здравоохранения, мы разработали препарат «TR-C 19» и смогли в лабораторных условиях нейтрализовать коронавирус. Сейчас мы готовы к тестированию на добровольцах с диагнозом COVID-19», – передает ТАСС сообщение ректора университета Джевдета Эрдола.

По его словам, на сегодняшний день исследователи ожидают соответствующего разрешения от Минздрава Турции.

Напомним, в понедельник президент Турции Тайип Эрдоган впервые объявил об ослаблении ограничительных мер, которые были приняты в связи с распространением коронавируса.

Позднее глава государства заявил, что Турция вскоре выйдет из кризиса, связанного с COVID.

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