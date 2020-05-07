Путин провел переговоры с главой Казахстана

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым координацию действий в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, телефонный разговор состоялся по инициативе казахстанской стороны.

«Обсуждались принимаемые в России и Казахстане меры по борьбе с эпидемией коронавируса и ее последствиями. Отмечена важность дальнейшей плотной координации действий в этой сфере», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Кроме того, главы государств обменялись поздравлениями по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

«Подчеркнуто особое значение этой даты для народов двух стран, которые бережно относятся к памяти о беспримерном подвиге отцов и дедов, сокрушивших нацизм», – отмечается в сообщении.

Напомним, в Казахстане режим чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса продлен до 11 мая.