Путин и президент Узбекистана обсудили ситуацию с коронавирусом

Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев обсудили ситуацию с коронавирусом и подтвердили намерение продолжать взаимодействие по этому вопросу, сообщила пресс-служба Кремля.

Телефонный разговор состоялся по инициативе узбекской стороны, говорится в сообщении на сайте Кремля.

При обсуждении ситуации была высказана «высокая оценка той помощи в борьбе с распространением инфекции, которую Россия и Узбекистан оказывают друг другу». Также «подтверждено намерение продолжать тесное взаимодействие на этом направлении».

Кроме того, лидеры затронули некоторые другие актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Напомним, 22 марта Узбекистан закрыл госграницу в связи с пандемией коронавируса. В апреле Узбекистан прислал России 5 млн медицинских масок.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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