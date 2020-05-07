Названы проекты по созданию интернет-контента для молодежи в рамках конкурса ИРИ

В рамках конкурса ИРИ на создание интернет-контента для молодежи будет реализовано 13 проектов, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в их числе мультфильмы по дневникам детей войны, короткометражка о попавших на поле боя киберспортсменах, а также «Музей фронтовых вещей».

Субсидии на производство контента предоставляются в рамках реализации нацпроекта «Культура», следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

«75-летие Победы имеет для всех нас абсолютно сакральное значение, поэтому было принято решение выделить отдельное направление «Живая память», посвященное знаменательной дате. Мы рассчитываем, что контент, который будет создан, зацепит молодежную аудиторию, будет ей интересен. Это особенно важно, учитывая, что прежде всего на молодежь рассчитано огромное количество спекуляций вокруг темы Великой Отечественной войны», – отметил генеральный директор АНО «ИРИ» Антон Ключкин.

По его словам, проекты будут реализованы до конца года.

«Независимые эксперты и жюри конкурса отобрали более десяти разносторонних проектов, которые будут реализованы до конца нынешнего года. Это спецпроекты в крупных СМИ, анимационные, художественные и документальные короткометражки, социальные шоу. Это не только новые инициативы, но и продолжение таких хорошо зарекомендовавших себя проектов, как «Подвиги героев бессмертного полка» или «Пережить, чтобы помнить». Первый, например, с успехом транслировался в телеэфире, а аудитория второго на YouTube составила более 2,4 млн зрителей. Из необычных новых проектов можно выделить короткометражный фильм «Победа» о команде молодых киберспортсменов, попадающих на реальное поле боя и решающих принять участие в сражении. Также у нас есть проект «История на экране», снятый в популярном для молодежной аудитории формате скринлайф, то есть это трансляции экрана гаджета. В нем расскажут о памятных датах, людях, сражениях и знаковых событиях войны», – добавил он.

Два проекта будут посвящены детям войны. Так, серию анимационных лент по мотивам дневников детей войны, написанных в блокадном Ленинграде, в гетто и концлагерях, в тылу и на линии фронта, снимут «Аргументы и факты», а кинокомпания «Династия» выпустит серию художественных фильмов, основанных на реальных историях детей войны.

Кроме того, будут созданы документальные ролики о фронтовых операторах, неигровой сериал о войне в Заполярье и новые серии проекта «Подвиги героев бессмертного полка».

Компания «Новые люди» снимет второй сезон социального шоу «Пережить, чтобы помнить», в котором молодые добровольцы будут пытаться воспроизвести реальные подвиги героев Великой Отечественной войны.

«Лента.ру» подготовит спецпроект, который объединит в себе истории семи героев Великой Отечественной войны разных национальностей; «Фонтанка.ру» создаст «Интерактивный музей забытых фронтовых вещей», где будут собраны предметы, ставшие судьбоносными во время войны; «Комсомольская правда» запустит Всероссийский проект «Имена нашей Победы» с историями о ветеранах, а «Сеть городских порталов» создаст интерактивный «Фронтовой фотоальбом» со снимками ветеранов ВОВ и цикл материалов с воспоминаниями о войне.

Средства на создание интернет-контента выделяются в рамках национального проекта «Культура». Общий размер субсидии – 3 млрд рублей. Они будут распределены в рамках двух конкурсных волн. Первая прошла в январе – марте 2020 года, вторая волна конкурсного отбора пройдет с конца апреля до конца июля 2020 года.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как в России в 2020 году отметят 75-летие Победы.