Названы проекты по созданию интернет-контента для молодежи в рамках конкурса ИРИ

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7 мая, четверг  |  Последнее обновление — 13:43  |  vz.ru
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Литва лишает Евросоюз дешевого белорусского электричества

Литовские власти снова идут против собственного населения Фото: facebook.com/belaes.by
Литва, заручившись поддержкой американского МИДа, угрожает Белоруссии и России новыми санкциями от лица всего Евросоюза. Причина – истерика литовских политиков из-за строительства Белорусской АЭС, которую строит российский Росатом. Самое удивительное, что Литва при этом играет с огнем: у Минска есть реальные возможности наказать финансово прибалтийскую республику. Подробности...
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Как Закарпатская Русь вернулась после Второй мировой в Россию

Чрезвычайный и полномочный посол СССР при Союзных государствах Виктор Захарович ЛебедевФото: общественное достояние
Чехия на фоне скандала вокруг памятника маршалу Коневу объявила о желании урегулировать отношения с Россией. Однако помимо этого в Праге вспоминают и историю вокруг присоединения Закарпатья к СССР после Второй мировой войны. За что в данном случае чехи обижаются на Россию и как советская дипломатия разрешила давний национальный конфликт? Подробности...
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Как адмирал Эссен стал последним великим флотоводцем царской России

«Хрустально бескорыстный, крайне независимый человек» – отзывались об Эссене современникиФото: Общественное достояние
Сто пять лет назад, 7 мая 1915 года, преждевременная смерть оборвала земные дни Николая Оттовича Эссена. Знаменитый российский адмирал, человек, много сделавший для развития отечественного военного флота и обогативший его историю яркими примерами героизма. Как складывалась его жизнь и карьера – и почему даже японцы отказались брать его в плен? Подробности...
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США загнали иранскую валюту в туман

Иранская валюта стала очередной жертвой американских санкцийФото: REUTERS/Alaa al-Marjani
Иран вынужден «официально признать экономическое банкротство» – именно такие комментарии сейчас звучат по поводу решения девальвировать и даже переименовать валюту Исламской Республики. Новая валюта Ирана будет называться туман. Откуда пошло это название, да и сама идея столь радикальной денежной реформы в Иране? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Испанский спецназ раскрыл секреты новейших технологий

Сергей Козлов, ветеран спецназа
Силы специальных операций на наших глазах во всем мире переживают фундаментальную трансформацию. Недавняя публикация, посвященная перспективам спецназа Испании, позволяет этот покров несколько приоткрыть – и это можно считать настоящей удачей. Подробности...

Как фашисты Советскую Россию «шапками закидали»

Герман Садулаев, писатель, публицист
Оказалось, что советские русские, включая татар, евреев и прочих удмуртов, гораздо педантичнее, точнее, аккуратнее, умеют лучше организовать формирование частей, снабжение действующей армии, всегда имеют резервы и запасной план. Русские оказались большими «немцами», чем немцы. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

Человечество лишают удовольствий и наслаждений

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Такое впечатление, что шаг за шагом кто-то большой и хитрый задумал лишить человечество всех удовольствий и наслаждений. Насадить тотальную ангедонию. Уничтожить базовые радости, оставив вместо них усложненную процедуру заполнения примитивных потребностей. Подробности...
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              Названы проекты по созданию интернет-контента для молодежи в рамках конкурса ИРИ

              7 мая 2020, 12:41

              Текст: Наталья Ануфриева

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              В рамках конкурса ИРИ на создание интернет-контента для молодежи будет реализовано 13 проектов, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в их числе мультфильмы по дневникам детей войны, короткометражка о попавших на поле боя киберспортсменах, а также «Музей фронтовых вещей».

              Субсидии на производство контента предоставляются в рамках реализации нацпроекта «Культура», следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

              «75-летие Победы имеет для всех нас абсолютно сакральное значение, поэтому было принято решение выделить отдельное направление «Живая память», посвященное знаменательной дате. Мы рассчитываем, что контент, который будет создан, зацепит молодежную аудиторию, будет ей интересен. Это особенно важно, учитывая, что прежде всего на молодежь рассчитано огромное количество спекуляций вокруг темы Великой Отечественной войны», – отметил генеральный директор АНО «ИРИ» Антон Ключкин.

              По его словам, проекты будут реализованы до конца года.

              «Независимые эксперты и жюри конкурса отобрали более десяти разносторонних проектов, которые будут реализованы до конца нынешнего года. Это спецпроекты в крупных СМИ, анимационные, художественные и документальные короткометражки, социальные шоу. Это не только новые инициативы, но и продолжение таких хорошо зарекомендовавших себя проектов, как «Подвиги героев бессмертного полка» или «Пережить, чтобы помнить». Первый, например, с успехом транслировался в телеэфире, а аудитория второго на YouTube составила более 2,4 млн зрителей. Из необычных новых проектов можно выделить короткометражный фильм «Победа» о команде молодых киберспортсменов, попадающих на реальное поле боя и решающих принять участие в сражении. Также у нас есть проект «История на экране», снятый в популярном для молодежной аудитории формате скринлайф, то есть это трансляции экрана гаджета. В нем расскажут о памятных датах, людях, сражениях и знаковых событиях войны», – добавил он.

              Два проекта будут посвящены детям войны. Так, серию анимационных лент по мотивам дневников детей войны, написанных в блокадном Ленинграде, в гетто и концлагерях, в тылу и на линии фронта, снимут «Аргументы и факты», а кинокомпания «Династия» выпустит серию художественных фильмов, основанных на реальных историях детей войны.

              Кроме того, будут созданы документальные ролики о фронтовых операторах, неигровой сериал о войне в Заполярье и новые серии проекта «Подвиги героев бессмертного полка».

              Компания «Новые люди» снимет второй сезон социального шоу «Пережить, чтобы помнить», в котором молодые добровольцы будут пытаться воспроизвести реальные подвиги героев Великой Отечественной войны.

              «Лента.ру» подготовит спецпроект, который объединит в себе истории семи героев Великой Отечественной войны разных национальностей; «Фонтанка.ру» создаст «Интерактивный музей забытых фронтовых вещей», где будут собраны предметы, ставшие судьбоносными во время войны; «Комсомольская правда» запустит Всероссийский проект «Имена нашей Победы» с историями о ветеранах, а «Сеть городских порталов» создаст интерактивный «Фронтовой фотоальбом» со снимками ветеранов ВОВ и цикл материалов с воспоминаниями о войне.

              Средства на создание интернет-контента выделяются в рамках национального проекта «Культура». Общий размер субсидии – 3 млрд рублей. Они будут распределены в рамках двух конкурсных волн. Первая прошла в январе – марте 2020 года, вторая волна конкурсного отбора пройдет с конца апреля до конца июля 2020 года.

              Газета ВЗГЛЯД писала о том, как в России в 2020 году отметят 75-летие Победы.


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