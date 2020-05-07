Организаторы челябинского проекта «Имена героев» извинились за публикацию фото Гитлера

Торгово-развлекательный комплекс «Космос» в Челябинске, организовавший проект «Имена героев», извинился за публикацию в соцсети истории якобы героя Великой Отечественной войны с фотографией молодого Адольфа Гитлера.

ТРК «Космос» запустил посвященный Дню Победы проект «Имена героев». В рамках проекта все желающие могли прислать историю воинского подвига родственника-ветерана с фотографией в группу в соцсети «ВКонтакте» или на почту, эти истории с фотографиями транслируются на большом экране «Космоса» и в социальных сетях. Одной из присланных историй, опубликованной в соцсети, стала история якобы «Владимира Владимировича Сумина, воевавшего под Курском и под Москвой», с фотографией, на которой изображен молодой, без усов, Адольф Гитлер, передает РИА «Новости».

«ТРК «Космос» приносит глубочайшие извинения за произошедший инцидент с проектом «Имена героев». Мы не ожидали такой шутки, обращали больше внимания на текст – текст пришел, мы его редактировали, готовили к посту и вчера опубликовали. После появившихся комментариев к нему пост удалили. Нам очень жаль из-за случившегося», – заявил глава отдела рекламы ТРК Ильдар Ярулин.

Он уточнил, что SMM-специалистам из-за инцидента сделаны выговоры, их лишат премий, а в дальнейшем будет решаться вопрос о смене сотрудников.

Кроме того Ярулин сообщил, что у организаторов есть электронная почта человека, который прислал историю и фото, на него могут написать заявление в полицию.

В настоящее время к организаторам продолжают поступать заявки для публикации, их тщательно проверяют и запрашивают обратную связь у отправителей, чтобы впредь не допускать ошибок.

Кроме того, свои извинения в связи с инцидентом организаторы проекта принесли в соцсети «ВКонтакте». «Задумывая этот проект, мы были воодушевлены и преисполнены гордости за наших победителей-ветеранов. А каждое ваше письмо с историей читали с радостью. У нас даже не могло возникнуть мысли о том, что у кого-то с Великой Победой, с самым главным праздником нашей страны, могут возникнуть другие ассоциации. … Еще раз приносим извинения», – сообщили организаторы.