Стартовал проект Российского движения школьников и киностудии «Династия»

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7 мая, четверг  |  Последнее обновление — 12:13  |  vz.ru
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Литва лишает Евросоюз дешевого белорусского электричества

Литовские власти снова идут против собственного населения Фото: facebook.com/belaes.by
Литва, заручившись поддержкой американского МИДа, угрожает Белоруссии и России новыми санкциями от лица всего Евросоюза. Причина – истерика литовских политиков из-за строительства Белорусской АЭС, которую строит российский Росатом. Самое удивительное, что Литва при этом играет с огнем: у Минска есть реальные возможности наказать финансово прибалтийскую республику. Подробности...
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Как Закарпатская Русь вернулась после Второй мировой в Россию

Чрезвычайный и полномочный посол СССР при Союзных государствах Виктор Захарович ЛебедевФото: общественное достояние
Чехия на фоне скандала вокруг памятника маршалу Коневу объявила о желании урегулировать отношения с Россией. Однако помимо этого в Праге вспоминают и историю вокруг присоединения Закарпатья к СССР после Второй мировой войны. За что в данном случае чехи обижаются на Россию и как советская дипломатия разрешила давний национальный конфликт? Подробности...
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Как адмирал Эссен стал последним великим флотоводцем царской России

«Хрустально бескорыстный, крайне независимый человек» – отзывались об Эссене современникиФото: Общественное достояние
Сто пять лет назад, 7 мая 1915 года, преждевременная смерть оборвала земные дни Николая Оттовича Эссена. Знаменитый российский адмирал, человек, много сделавший для развития отечественного военного флота и обогативший его историю яркими примерами героизма. Как складывалась его жизнь и карьера – и почему даже японцы отказались брать его в плен? Подробности...
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США загнали иранскую валюту в туман

Иранская валюта стала очередной жертвой американских санкцийФото: REUTERS/Alaa al-Marjani
Иран вынужден «официально признать экономическое банкротство» – именно такие комментарии сейчас звучат по поводу решения девальвировать и даже переименовать валюту Исламской Республики. Новая валюта Ирана будет называться туман. Откуда пошло это название, да и сама идея столь радикальной денежной реформы в Иране? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Как фашисты Советскую Россию «шапками закидали»

Герман Садулаев, писатель, публицист
Оказалось, что советские русские, включая татар, евреев и прочих удмуртов, гораздо педантичнее, точнее, аккуратнее, умеют лучше организовать формирование частей, снабжение действующей армии, всегда имеют резервы и запасной план. Русские оказались большими «немцами», чем немцы. Подробности...
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Человечество лишают удовольствий и наслаждений

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Такое впечатление, что шаг за шагом кто-то большой и хитрый задумал лишить человечество всех удовольствий и наслаждений. Насадить тотальную ангедонию. Уничтожить базовые радости, оставив вместо них усложненную процедуру заполнения примитивных потребностей. Подробности...
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Коронавирус страшен не только смертью

Дмитрий Ольшанский, публицист
Эти вирусные гвардейцы представляют дело так, что человек либо умирает, либо радостно скачет. Слушаешь их пропаганду – и кажется, что если ты не попал в те самые ноль целых сколько-то там десятых, то и все хорошо, улыбаемся и машем. И это самая главная ложь. Подробности...
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              Стартовал проект Российского движения школьников и киностудии «Династия»

              7 мая 2020, 11:19

              Текст: Наталья Ануфриева

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              В преддверии Дня Победы состоится премьера первых серий художественно-публицистических роликов «Дети войны», в основу сценария которых легли личные домашние архивы, собранные российскими школьниками в рамках Всероссийской акции «Дети войны».

              7, 8 и 9 мая состоится премьера многосерийной видеолетописи «Дети войны» – «Корочка хлеба», «Партизанка Таня», «Маленький разведчик». Каждый из фильмов – это реконструкция локального события времен войны, представленная глазами ребенка. Проект «Дети войны» реализуется при поддержке Института развития интернета, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

              Всего в проекте предусмотрено 20 короткометражных видеороликов для детей младшего и среднего школьного возраста. Главная идея проекта заключена в его слогане: «Мы не можем изменить прошлое, но в наших силах не допустить его повторений в будущем».

              «Вопреки утверждению, что современные дети не знают историю своей страны, опыт Российского движения школьников утверждает обратное. Огромное число детей очень бережно относится к истории, изучает семейные архивы, историю края, сохраняет память, переданную им старшим поколением, и проект «Дети войны» еще раз это доказывает», – подчеркнула руководитель Российского движения школьников Мария Уварова.

              «Для нас важно участие каждого из вас. Ведь это наша история, история нашей Родины, наших семей, подвига нашего великого народа. Вместе мы соберем большую базу реальных историй детей войны», – обратилась к участникам акции Наталья Майданова, продюсер кинокомпании «Династия».

              Принять участие в акции могут все желающие, записав видео-рассказ до одной минуты и разместив его в Instagram с хэштегами #РДШ и #Детивойны.

              Далее необходимо заполнить заявку на сайте www.detivoyni.ru и указать в ней следующие пункты: ФИО родственника, возраст и место проживания во время ВОВ; генеалогическое древо или степень родства с «ребенком войны»; историю событий, пережитых родственником во время ВОВ и послевоенные годы; документальное подтверждение (фото, свидетельство о рождении или другие документы); заявление на обработку персональных данных.

              Отмечается, что в начале апреля продюсерская кинокомпания «Династия» и Российское движение школьников запустили Всероссийскую акцию «Дети войны». За первый месяц акции в социальных сетях появилось более 20 тыс. публикаций #Детивойны, в которых школьники – участники Российского школьного движения рассказывают о своих родственниках и призывают присоединиться к акции.

              Газета ВЗГЛЯД писала о том, как в России в 2020 году отметят 75-летие Победы.


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