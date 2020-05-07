Разработчик рассказал о создании в России нового плавучего вездехода

Новый плавучий вездеход на гусеничном шасси с грузоподъемностью до 5 тонн создается в России, впервые разработка будет показана на военно-техническом форуме «Армия-2020» в подмосковной Кубинке, заявил гендиректор предприятия-разработчика данных машин ООО «Военно-промышленная компания» (ВПК) Александр Красовицкий.

Сейчас мы работаем над созданием новой вездеходной гусеничной плавающей машины с грузоподъемностью до пяти тонн. В ближайшее время опытный образец этой машины выйдет на заводские испытания. Мы также покажем эту машину на «Армии-2020», – передает РИА «Новости» слова Красовицкого.

Собеседник агентства отметил, что, приобретя компетенции разработки и производства гусеничных транспортеров-тягачей и снегоболотоходов, ВПК наладила выпуск техники данного типа для Вооруженных сил России.

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