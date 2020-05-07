В четверг синоптики пообещали москвичам теплую пасмурную погоду.

По прогнозу синоптиков, в четверг утром столбики термометров в Москве покажут 13 градусов тепла. К обеду температура воздуха в столице поднимется до плюс 18 градусов. Во второй половине дня ожидается небольшой дождь. Ветер прогнозируется южный, силой 3-5 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

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