«Волонтеры Победы» призвали отправить ветеранам письма

В условиях самоизоляции россияне могут поблагодарить ветеранов с помощью акции #ПисьмоПобеды, запущенной «Волонтерами Победы».

«Мы реализуем акцию #ПисьмоПобеды, чтобы ты мог передать добрые слова ветерану даже в условиях самоизоляции. Волонтеры, школьники, студенты, знаменитости – все присоединяются к акции, чтобы поблагодарить тех, кто кровью и потом добывал для страны и мира Победу над нацизмом», – сообщается в Instagram «Волонтеров Победы».

Для того, чтобы присоединиться к акции, нужно зайти на сайт волонтерыпобеды.рф и, перейдя через баннер «Письмо Победы», скачать специальный бланк. Написанное письмо со словами благодарности нужно отправить на электронную почту pismo@vsezapobedu.com.

Волонтеры доставят это письмо до ветеранов.