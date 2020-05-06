Бэнкси изобразил врача в образе супергероя

Британский художник Бэнкси опубликовал свою новую работу, где изобразил врача в образе супергероя.

Художник разместил рисунок в Instagram. Мальчик на картине играет фигуркой медсестры в маске и в развивающейся накидке, в которой обычно изображают супермена. Другие супергерои – Бэтмен и Человек паук – остались лежать в корзинке и не интересуют ребенка.

В комментарии к рисунку Бенкси добавил надпись «game changer», что в контексте работы можно трактовать как изменение правил игры: настоящими супергероями являются не герои комиксов и фильмов, а медики, которые ведут борьбу с коронавирусом.

Ранее российские звезды устроили музыкальный марафон в благодарность врачам за борьбу с коронавирусом.