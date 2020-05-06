Власти Москвы пообещали строго контролировать санитарные нормы на предприятиях

Соблюдение санитарных норм на предприятиях, которым разрешат работать во время действия режима самоизоляции в Москве, будет строго контролироваться, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире Первого канала.

«Мы разрешаем работу предприятиям, но санитарный режим соблюдать, и, может быть, даже еще строже соблюдать. Чтобы это давало возможность компенсировать ту ситуацию, когда больше количество работающих, больше людей передвигается по городу, естественно, волна заражений будет нарастать, чтобы это компенсировать, надо более жестко контролировать режим, связанный и с самоизоляцией, и с санитарно-защитными мерами, в первую очередь, на тех предприятиях, которым разрешено работать. Если мы увидим, что предприятие не соблюдает санитарных норм, такие предприятия просто будут закрываться», – подчеркнул Собянин, передает РИА «Новости».

В последнюю очередь в Москве откроются кафе и рестораны, пока они работают только навынос или на доставку.

«Потому что если предприятия – это локальный коллектив и он не общается с неограниченным количеством лиц, то любое кафе или сфера услуг общается с неограниченным количеством лиц», – приводит слова мэра ТАСС.

Напомним, в столице с 12 мая планируется разрешить полноценную работу всех промышленных и строительных предприятий.