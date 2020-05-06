Пушков назвал «детским лепетом» план Киева о «трех шагах» для возвращения Крыма

Намерение МИД Украины разработать стратегию по возвращению Крыма, которая будет состоять из трех шагов, является детским лепетом, заявил сенатор Алексей Пушков.

«План главы МИД Украины о «трех шагах» по возвращению Крыма – детский лепет. Шаг первый – пустота, второй не работает, третий работать не будет. Кулеба уже пытался создать коалицию против России в Совете Европы, потерпел неудачу и теперь придумывает «три шага вперед, два шага назад», – написал он в своем Twitter.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев разрабатывает стратегию для «возвращения» Крыма, всего предусмотрены три тактических задачи.