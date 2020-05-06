Башкирия в рамках нацпроекта получила 33 цифровых кардиографа

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НОВОСТЬ ЧАСА:В Москве возобновят работу всех промпредприятий
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»
Человечество лишают удовольствий и наслаждений
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Такое впечатление, что шаг за шагом кто-то большой и хитрый задумал лишить человечество всех удовольствий и наслаждений. Насадить тотальную ангедонию. Уничтожить базовые радости, оставив вместо них усложненную процедуру заполнения примитивных потребностей. Подробности...
Коронавирус страшен не только смертью
Дмитрий Ольшанский, публицист
Эти вирусные гвардейцы представляют дело так, что человек либо умирает, либо радостно скачет. Слушаешь их пропаганду – и кажется, что если ты не попал в те самые ноль целых сколько-то там десятых, то и все хорошо, улыбаемся и машем. И это самая главная ложь. Подробности...
Не умножать идиотизм
Алексей Алешковский, сценарист
Любая непредвиденная ситуация становится испытанием для здравого смысла, особенно если здравый смысл обнаруживается путем проб и ошибок. Ситуация с коронавирусом свалилась как снег на голову для всех. Зато можно своими глазами видеть, как развивается по своим законам пандемия идиотизма. Подробности...
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В этот день 24 апреля 1990 года был запущен на околоземную орбиту телескоп «Хаббл». За 30 лет летающая обсерватория стала одним из главных источников информации о дальних от Земли звездах и галактиках. На фото – один из самых известных снимков «Хаббла» – «Столпы творения», запечатлевший процесс формирования новых звезд в туманности ОрелПодробности...
Россия борется с коронавирусом
По состоянию на 21 апреля число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в России превысило 50 тысяч человек. Средний возраст заболевших в стране составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчинПодробности...
Из-за пропускного режима в Москве появились очереди людей и машин
В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очередиПодробности...
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