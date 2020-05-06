Умерла актриса Татьяна Паркина

Российская актриса театра и кино Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни после продолжительной болезни, сообщил Союз кинематографистов России.

Паркина родилась и выросла в Риге в 1952 году, окончила ВГИК на курсе у Сергея Герасимова и Тамары Макаровой.

«В творческой биографии актрисы такие роли, как «Красное и черное», «Ты иногда вспоминай», «Зависть богов», «Салон красоты» и другие», – говорится в сообщении на сайте Союза кинематографистов.

Известность ей принесла роль Марты в фильме «Не могу сказать прощай» режиссера Дурова.

Ранее сообщалось о смерти советской и российской актрисы Инны Макаровой.