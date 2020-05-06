ФРГ передала Москве первые 20 тыс. документов о советских военнопленных

Германия передала Москве первые 20 тыс. цифровых копий документов о советских военнопленных из Федерального архива ФРГ, документы были торжественно переданы в рамках германо-российского межправительственного проекта «Советские и германские военнопленные и интернированные времен Второй мировой войны».

В торжественной церемонии передачи архивов приняли участие посол Германии в Москве Геза Андреас фон Гайр, спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, сообщает РИА «Новости».

«Я очень рад, что сегодня эта передача состоится незадолго до праздника, когда мы будем вспоминать ужасы самой страшной войны... Я очень надеюсь, что эти документы позволят многим семьям обрести ясность относительно судьбы их предков», – сказал фон Гайр.

Около 20 тыс. оцифрованных документов станут доступными для изучения, ранее эти документы в России отсутствовали. «Они совместно анализировались германскими и российскими учеными. Имеются в виду документы бывшего Справочного управления Вермахта/Германского управления по делам советских военнопленных, умерших в заключении в Германии, медицинские документы [рентгеновские снимки, температурные листы], личные документы пленных, военные билеты и личные карточки», – добавили в посольстве.

Благодаря этим документам исследователи получат возможность узнать судьбы советских военнопленных, установить их имена и восстановить биографию. Германия намерена также передать и другие документы. Всего в рамках проекта предполагается изучить несколько миллионов личных документов.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас по случаю передачи документов выразил благодарность народу России. «Несмотря на тяжелое наследие Второй мировой войны, мы, ощущая глубокое смирение, смогли убедиться, что примирение между людьми возможно. За это я хочу от всего сердца поблагодарить и народ России», – процитировал министра посол ФРГ в Москве.

Напомним, ранее министрами иностранных дел России и ФРГ принято принципиальное решение о возобновлении работы по установлению судеб военнопленных.

Кроме того, президент России Владимир Путин поручил создать комплекс архивных документов по Второй мировой войне. Минобороны опубликовало информацию о загруженных в базу записей и фотографий материалах об участниках Великой Отечественной войны, сейчас их число превышает 27 млн человек.