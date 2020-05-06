Против экс-генпрокурора Украины открыли дело по подозрению в коррупции

Взгляд
6 мая, среда  |  Последнее обновление — 14:52  |  vz.ru
Разделы

Трамп приготовил для Китая «самое страшное наказание»

По словам Трампа, сейчас идет «сложная игра», сравнимая с «шахматами или покером»Фото: Christian Ohde/imago-images.de/Global Look Press
Президент США угрожает Китаю возобновлением торговой войны, которую в прошлом году неимоверными усилиями удалось приостановить. Возложение вины на Пекин за огромное количество смертей в Америке не только добавляет Трампу очков перед выборами, но и дает новый рычаг экономического давления на КНР. Уступит ли Китай на этот раз – или все-таки поставит американский доллар на колени?  Подробности...
Перейти а раздел…

Как Закарпатская Русь вернулась после Второй мировой в Россию

Чрезвычайный и полномочный посол СССР при Союзных государствах Виктор Захарович ЛебедевФото: общественное достояние
Чехия на фоне скандала вокруг памятника маршалу Коневу объявила о желании урегулировать отношения с Россией. Однако помимо этого в Праге вспоминают и историю вокруг присоединения Закарпатья к СССР после Второй мировой войны. За что в данном случае чехи обижаются на Россию и как советская дипломатия разрешила давний национальный конфликт? Подробности...
Перейти а раздел…

Как малый бизнес спасается во время коронавируса

Дмитрий Кухто не теряет оптимизма и надеется сохранить свой бизнесФото: Оксана Майтакова
Самый большой ущерб от связанных с коронавирусом ограничений несет малый бизнес, особенно туристический. Однако есть предприниматели, которые и в такой ситуации стараются выживать и даже зарабатывать. О том, как это происходит в одном из курортных городов Калининградской области – репортаж газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
Перейти а раздел…

Почему Латвия похвасталась советским прошлым

Ранее Рига была важнейшим перевалочным пунктом советского импорта-экспортаФото: Ян Тихонов/РИА «Новости»
«Мы были донорами денег в СССР. Это свидетельствует о нашей силе». К такому выводу пришел латвийский министр юстиции Янис Борданс, намереваясь добиться от России возмещения убытков за годы «советской оккупации». По мнению экспертов, Борданс неосознанно отметил заслуги СССР в развитии Советской Латвии, но насколько обоснованы его слова о «донорстве»? Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

Не умножать идиотизм

Алексей Алешковский, сценарист
Любая непредвиденная ситуация становится испытанием для здравого смысла, особенно если здравый смысл обнаруживается путем проб и ошибок. Ситуация с коронавирусом свалилась как снег на голову для всех. Зато можно своими глазами видеть, как развивается по своим законам пандемия идиотизма. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Рим предателям не платит

Святослав Голиков, публицист
Национальное примирение – это, конечно, правильно. Только всем ли и со всеми ли надо примиряться? Например, разговоры о памятнике генералу Краснову – это в принципе за гранью, а уж в канун 75-летия Победы – тем более. Подробности...
Обсуждение: 36 комментариев

В войне победила нация, а не Сталин

Сергей Худиев, публицист, богослов
Это не победа, одержанная ради коммунистической партии или идеологии; не победа, одержанная ради социализма или еще какой-то доктрины, которую не все мы разделяем. Это победа ради всех нас, ради прошедших, нынешнего и грядущих поколений. Подробности...
Обсуждение: 223 комментария
    Перейти а раздел…

    Украинцы потребовали от Польши возврата земли

    Как создают вакцины от вирусов

    Таджики запретили русские имена

      Перейти а раздел…

      Лучшие снимки Вселенной с помощью телескопа «Хаббл»

      В этот день 24 апреля 1990 года был запущен на околоземную орбиту телескоп «Хаббл». За 30 лет летающая обсерватория стала одним из главных источников информации о дальних от Земли звездах и галактиках. На фото – один из самых известных снимков «Хаббла» – «Столпы творения», запечатлевший процесс формирования новых звезд в туманности Орел
      Подробности...

      Россия борется с коронавирусом

      По состоянию на 21 апреля число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в России превысило 50 тысяч человек. Средний возраст заболевших в стране составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин
      Подробности...

      Из-за пропускного режима в Москве появились очереди людей и машин

      В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очереди
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Koffer»: Инженерный стартап для любителей автопутешествий

        «Абат»: Дизайнерский стартап с кавказским характером

        «Радуга»: История успеха фермерского стартапа

          Перейти а раздел…
          Как вы относитесь к случаям нарушения режима самоизоляции со стороны окружающих?
          • С осуждением

          • С пониманием

          • Безразлично

          Как изменилось употребление вами алкоголя на самоизоляции?
          • Уменьшилось

          • Увеличилось

          • Не изменилось

          • Не употребляю алкоголь

          Пришло ли время в вашем регионе ослабить ограничительные меры из-за коронавируса?
          • Надо отменить полностью

          • Можно ослаблять постепенно

          • Оставить все как есть

          • Надо ужесточить меры

            Перейти а раздел…

            Что такое «гаражная амнистия» и как зарегистрировать свой гараж?

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:У министра культуры Ольги Любимовой выявили коронавирус
              Изменен прогнозируемый срок окончания эпидемии в РоссииПолитолог объяснил решение Лукашенко провести парад ПобедыЛитва призвала ЕС ввести санкции против России и БелоруссииИран заменил национальную валюту туманом
              Стало известно о возможном введении по всей стране «масочного режима»Составлен рейтинг регионов по эффективности борьбы с коронавирусомСаакашвили сообщил о назначении в совет реформ УкраиныЕС объявил о вступлении в глубочайшую рецессию
              Глава Минздрава рассказал о результатах испытаний вакцины от коронавирусаБудущий дознаватель полиции записала песню о «воровском единстве»Украинский телеканал предложил включить песню «День Победы» 9 МаяВ Москве начали сносить павильоны «Дома-2»

              Главная тема


              Почему Латвия похвасталась советским прошлым

              «не дипломатическая фантазия»


              Киев назвал три «тактических задачи» по «возвращению» Крыма

              15-летняя фигуристка


              Трусова ушла от Тутберидзе к Плющенко

              «эльфийское написание»


              Илон Маск и певица Граймс назвали сына набором символов

              Видео

              армия и вооружение


              Когда США спишут свой последний авианосец

              подарок из Вашингтона


              Ошибка Трампа стала важнейшей победой Мадуро

              внутренний туризм


              Коронавирус кардинально изменит отдых россиян

              торговая война


              Трамп приготовил для Китая «самое страшное наказание»

              Назревшие перемены


              Андрей Манчук: Первомай – главный праздник эпохи коронавируса

              протодиакон Андрей Кураев


              Максим Соколов: Бесноватость там так и перла наружу

              Око за око


              Геворг Мирзаян: Как заставить британский суд уважать суверенитет России

              викторина


              Какие эпидемии страшнее коронавируса?

              на ваш взгляд


              Как вы относитесь к случаям нарушения режима самоизоляции со стороны окружающих?

              Против экс-генпрокурора Украины открыли дело по подозрению в коррупции

              6 мая 2020, 14:20

              Текст: Евгения Шестак

              Версия для печати

              Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины (САП) начала уголовное производство в отношении бывшего генпрокурора страны Руслана Рябошапки.

              Бывшего генпрокурора подозревают в получении неправомерного вознаграждения и декларировании недостоверных данных о доходах, сообщает издание «Левый берег».

              В Единый реестр досудебных расследований внесены по ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) и ч. 4 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерного вознаграждения служебным лицом) Уголовного кодекса.

              При этом издание не уточняет в получении какого неправомерного вознаграждения или предложения подозревают Рябошапку.

              Сам Рябошапка в комментарии для «Левого берега» заявил, что о начале расследования он узнал несколько дней назад. Он добавил, что сейчас находится во Франции вместе с семьей.

              Рябошапка был назначен генпрокурором Украины в июне 2019 года. В марте Верховная рада выразила ему недоверие, что автоматически повлекло за собой отставку с поста генпрокурора.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............