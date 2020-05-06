Запуск экспериментального китайского космического корабля прошел со сбоем

Запуск экспериментального китайского космического корабля с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-5В» прошел со сбоем при возвращении грузовой капсулы на Землю, сообщило управление космических пилотируемых полетов КНР.

Дефект обнаружили во время возвращения аппарата на Землю, передает ТАСС со ссылкой на агентство Синьхуа. В чем именно заключается дефект, не уточняется.

Напомним, запуск проводился 5 мая с космодрома Вэньчан на территории провинции Хайнань. Управление сообщило, что миссия прошла успешно, так как космический корабль вышел на орбиту.

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