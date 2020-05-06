Южнокорейская разведка опровергла слухи о болезни Ким Чен Ына

Разведка Южной Кореи назвала абсурдной информацию о болезни лидера КНДР Ким Чен Ына и последующем хирургическом вмешательстве.

Национальное агентство разведки отметило, что северокорейский лидер действительно стал реже появляться на публике, однако такая тенденция наблюдается в начала года. Мероприятия Ким Чен Ын посещает на 66% реже обычного, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Yonhap.

При этом разведка не связывает такую ситуацию с заболеванием северокорейского лидера.

«(Разведслужба) полагает, что по крайней мере хирургических процедур или операций, связанных с сердцем, не проводилось... По мнению специалистов, если бы речь шла о проблемах с сердцем, то какой бы легкой ни была процедура, контролировать состояние здоровья северокорейского лидера должны были бы около 4-5 недель... Даже когда (Ким Чен Ын) не вел публичную активность, он занимался государственными делами в обычном режиме», – отметили в разведке.

Предположительно, уменьшение публичной активности Ким Чен Ына может быть связано с его желанием сосредоточиться на внутренних делах и борьбе с распространением коронавируса.

Южнокорейская разведка не исключает, что случаи заражения коронавирусом в КНР все же были, учитывая уровень гуманитарных обменов с Китаем на момент закрытия границы в конце января.

Напомним, ранее были опубликованы фото Ким Чен Ына после 20 дней отсутствия на публике.

Газета ВЗГЛЯД анализировала слухи о кончине Ким Чен Ына, а также писала о том, что его преемницей может стать женщина.